Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall - Kind verletzt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Landauer Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 7-Jährigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei, rannte der Junge um 16.25 Uhr über die Straße und stieß gegen das Fahrzeug eines 53-Jährigen, der in Richtung Lemberger Straße unterwegs war. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde zur ärztlichen Versorgung, in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

