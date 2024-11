Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall vor Arztpraxis - Verursacher flüchtet

Trulben (Pirmasens) (ots)

Am Dienstagmittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Straße Im Bühl, ein geparktes Auto und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher, in der Zeit zwischen 11.30 - 11.50 Uhr, mit dem schwarzen Smart des Geschädigten, vermutlich beim Ein- oder Ausparken zusammenstieß. Die Polizeiinspektion Pirmasens ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell