Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Dienstagmorgen (15.10.2024) in der Ludwigsburger Straße. Ein 89 Jahre alter Ford-Fahrer soll gegen 08.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 126 versucht haben, rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Hierbei stieß er offenbar gegen einen hinter ihm geparkten Jaguar. Obwohl eine Frau versuchte, den Mann auf den Unfall aufmerksam zu machen, fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 89-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnadresse an. Zeugen, insbesondere die Frau, die versuchte auf den Unfall aufmerksam zu machen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

