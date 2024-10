Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Zusammenstoß verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Reinsburgstraße / Schwabstraße haben sich am Dienstagmorgen (15.10.2024) die beiden Autofahrer sowie ein Beifahrer Verletzungen zugezogen. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 07.10 Uhr in der Reinsburgstraße Richtung Innenstadt. An der Schwabstraße bog er mutmaßlich verbotswidrig nach links ab. Dort stieß er im Kreuzungsbereich mit dem VW eines 39-Jährigen zusammen, der in der Reinsburgstraße stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenprall verletzten sich beide Fahrer und der 24 Jahre alte Mitfahrer des Mercedes leicht. Rettungskräfte brachten den Mercedesfahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell