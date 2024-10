POL-S: 17-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagvormittag (13.10.2024) in der Charlottenstraße hat sich ein 27 Jahre alter Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Smart war gegen 11.00 Uhr in der Olgastraße unterwegs, als er an der Charlottenstraße nach rechts in Richtung Charlottenplatz abbiegen wollte. Beim Abbiegen erkannte er offenbar den 27-Jährigen Fußgänger zu spät, der ...

