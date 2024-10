POL-S: Mit Fußgänger zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Stuttgart

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag (13.10.2024) in der Charlottenstraße hat sich ein 27 Jahre alter Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Smart war gegen 11.00 Uhr in der Olgastraße unterwegs, als er an der Charlottenstraße nach rechts in Richtung Charlottenplatz abbiegen wollte. Beim Abbiegen erkannte er offenbar den 27-Jährigen Fußgänger zu spät, der die Straße an der Fußgängerfurt aus Richtung der Gleise querte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 27-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

