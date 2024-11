Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vor Fahrtantritt Drogen konsumiert

Zweibrücken (ots)

Eine Streife der Polizei kontrollierte in der vergangenen Nacht gegen 00:30 Uhr ein Auto in der Gottlieb-Daimler-Straße. Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die 30-jährige Fahrerin vor ihrem Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Sie musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Auf sie kommt nun ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat zu. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell