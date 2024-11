Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung PI Harburg, Berichtszeitraum 22.11.2024, 12.00 Uhr bis 24.11.2024, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

Diverse Wohnungseinbruchdiebstähle im Landkreis Harburg

Im Landkreis Harburg kam es im Berichtszeitraum zu diversen Wohnungseinbrüchen, wobei diverse Ortschaften betroffen waren. Tatrelevant sind hierbei insbesondere die Nachmittags-/Abendstunden. Personen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz telefonisch unter 04181/2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Diebstahl aus Transporter

Am Samstag, den 23.11.2024, kam es in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 09.53 Uhr zu einem Diebstahl aus einem kurzzeitig abgestellten Transporters eines Paket-Zustellers im Bereich der Adolfstraße. Durch den unbekannten Täter wurden zwei Mobiltelefone sowie eine Geldbörse entwendet. Personen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz telefonisch unter 04181-2850 zu melden.

Rosengarten - Gefährdung des Straßenverkehrs nach versuchtem Einschleichdiebstahl

Am Freitag, den 22.11.2021, kam es gegen 13.30 Uhr im Rotdornweg zu einem versuchten Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nachdem die Täter auf frischer Tat erwischt wurden, flüchteten diese in einem schwarzen VW Polo vom Tatort. Nach Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug durch Beamte der Polizei Seevetal gestoppt und kontrolliert werden. Während der Flucht vom Tatort kam es durch den flüchtenden PKW nach Zeugenangaben zu einem Beinaheunfall mit einer Fußgängerin im Bereich der Straße Forsthaus sowie zu einem Beinaheunfall mit einem PKW auf der Kleckener Straße, kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe Waldesruh, im Rahmen eines Überholvorgangs. Personen, die Hinweise zum Diebstahl sowie dem verkehrsgefährdenen Verhalten des flüchtenden VW Polo geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rosengarten/Ehestorf - Einbruch in Baustellencontainer

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter mehrere Container auf einem Baustellengelände in der Appelbütteler Straße auf. Aus einem Container wurden mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Personen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Rosengarten/Nenndorf - Taschendiebstahl

Samstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz mehrerer Einkaufsgeschäfte in der Eckeler Straße Ecke Bremer Straße zu einem Taschendiebstahl. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann unbemerkt den Rucksack einer 81-Jährigen öffnete, in diesen hineingriff und sich anschließend zu Fuß in Richtung Kreisverkehr entfernte. Nachdem der Zeuge die Dame auf seine Beobachtungen aufmerksam machte, stellte diese tatsächlich den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Der männliche Täter konnte unerkannt fliehen. Personen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Jesteburg/Harmstorf/Helmstorf/Hittfeld - Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 213

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Pkw Hyundai, welcher in deutlichen Schlangenlinien auf der Landstraße 213 von Jesteburg aus über Harmstorf und Helmstorf bis nach Hittfeld geführt wurde. Während der Fahrt mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge dem verursachenden Fahrzeug ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich Hittfeld durch die Polizei kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 29-Jährigen Fahrzeugführerin eine Atemalkoholbeeinflussung fest (2,90 Promille). Der Hamburgerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die zur Tatzeit die L 213 in Richtung Jesteburg befahren haben und durch einen entgegenkommenden Pkw gefährdet wurden oder diesem Ausweichen mussten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Marschacht/Oldershausen - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es in Marschacht, Ortsteil Oldershausen in der Straße Hörstenweg zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Fahranfänger. Der 18-jährige Fahrer des PKW fuhr innerhalb geschlossener Ortschaften mit überhöhter Geschwindigkeit auf am Straßenrand spielende Kinder zu. Erst im letzten Moment wich dieser aus und verhindert einen Zusammenstoß. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Toppenstedt - Täterfestnahme nach Diebstahl eines Radladers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:15 Uhr, wurde der Polizei in der Straße Oheweg eine Person gemeldet, welche mit einer Taschenlampe über ein Grundstück ging. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte diese einen polnischen Transporter mit einem Radlader auf dessen Ladefläche fest, welcher die L212 von Toppenstedt in Richtung Garstedt befuhr. Als die Polizei das Fahrzeug kontrollieren wollte, versuchte sich der 35-jährige, polnische Fahrer der polizeilichen Kontrolle zu entziehen und beschleunigte. Er bog später in einen kleinen Waldweg in Neu-Garstedt ab, verließ sein Fahrzeug und floh ins umliegende Waldgebiet. Unter Einsatz eines Polizeihundes konnte eine Fährte der Person aufgenommen und die Person im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Person konnten Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel erlangt werden. Ermittlungen ergaben, dass der Radlader auf der Ladefläche des Transporters kurz zuvor entwendet wurde. Der Schaden bemisst sich insgesamt auf ca. 50000 Euro.

Winsen/Luhe - Kontrolle von Sonntagsfahrverboten auf der BAB endet in einer Verfolgungsfahrt

Auf dem Weg zur Autobahn, um die Einhaltung des Sonntagsfahrverbotes zu kontrollieren, fiel Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen in der Hansestraße ein Pkw (Ford) durch unsichere Fahrweise auf. Als die Polizeibeamten sich mit ihrem Funkstreifenwagen vor den Pkw setzten und diesem das Signal "Stopp Polizei" gaben, gab dieser plötzlich Gas. Es folgte eine kurze Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet Winsen, bis sich der Fahrzeugführer doch dazu entschied anzuhalten. Wie sich herausstellte, stand der 23-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

BAB 1/BAB 39 - Zwei Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn

In der Nacht zum Samstag, 23.11.2024, geriet ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der winterglatten Fahrbahn der A1, im Bereich des AK Maschen, ins Schleudern und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der Pkw wurde hierbei komplett beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am frühen Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn der A39 in Fahrtrichtung Hamburg. Ein Ford Mustang kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke, drehte sich, touchierte dann die Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der linke Fahrstreifen musste für anderthalb Stunden gesperrt werden, da der Ford Mustang so erheblich beschädigt wurde, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 61-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

BAB 7, Fahrtrichtung Hamburg - Insasse im Pkw hält Schild mit der Aufschrift "HELP" an Fensterscheibe - am Ende war alles nur ein Scherz

Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten am Samstagmittag gegen 12:25 Uhr den Notruf und gaben an, dass sich in einem Pkw (Audi) ein Insasse auf der Rücksitzbank befinde, der ein Schild mit der Aufschrift "HELP" an die Fensterscheibe des Pkw drücke. Der Audi befuhr die A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Mehrere Streifenwagen wurden entsandt. Am Ende stellte sich heraus, dass man sich nur einen üblen Scherz erlaubt hatte. Gegen den leicht alkoholisierten 52-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Das Schild wurde vernichtet.

BAB 1, Fahrtrichtung Hamburg - Mann aus Belgien setzt seine Frau auf Autobahnrastplatz aus

Ein Paar aus Belgien wollte am Samstag in den Urlaub fahren. Während der Autofahrt kam es zum Streit. Auf dem Rastplatz Hittfeld-Süd, an der A1, ging die 46-Jährige kurz ihre Notdurft verrichten. Als sie wiederkam, war ihr Lebensgefährte mit dem Auto weg. Nachdem sie vergebens auf dem Rastplatz gewartet hatte und ihren Lebensgefährten nicht erreichen konnte, entschied sie sich den Notruf zu wählen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten brachten die aufgelöste Frau zunächst zur Dienststelle, wo sie dann gegen Mitternacht von ihren Eltern, die extra aus Belgien anreisten, abgeholt wurde. Später gab der Lebensgefährte ihr gegenüber telefonisch an, dass es ihm gut gehe, er lediglich etwas Abstand benötige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell