Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen und Ersthelferin ++ Buchholz - Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen ++ Stelle und Seevetal/Ohlendorf - Tageswohnungseinbrüche

Stelle/Ashausen (ots)

Kind angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen und Ersthelferin

Am 20.11.2024, gegen 16:30 kam es im Einmündungsbereich Büllhorner Weg / Scharmbecker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 11-jährigen Kind. Das Kind schob gerade sein Fahrrad im Bereich der Fußgängerfurt über die Fahrbahn als sich ein dunkler PKW auf dem Büllhorner Weg näherte und das Kind anfuhr. Der elfjährige stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Der oder die Fahrerin des Pkw setzte zurück und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Eine Frau leistete dem leicht verletzten Jungen Erste Hilfe. Er ging von der Unfallstelle nachhause und wurde später im Krankenhaus untersucht.

Die Polizei bekam erst nach der Behandlung Kenntnis von dem Unfall und sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere die Ersthelferin. Die Telefonnummer der Polizeistation Stelle lautet 04174 668980.

Buchholz - Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen

Am 18.11.2024 erstatte ein 36-jähriger Mann Anzeige wegen Raubes. Demnach war er am 17.11.2024, gegen 21 Uhr zu Fuß auf der Bremer Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann unvermittelt von hinten ergriffen und anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Der 36-Jährige ging benommen zu Boden und anschließend nachhause. Dort stellte er fest, dass seine Geldbörse mitsamt einigen Papieren und mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen worden war.

Die Tat ereignete sich auf dem Gehweg der Bremer Straße, gegenüber der Einmündung Gerade Straße. Der 36-Jährige hatte kurz zuvor bei der nahen Tankstelle eingekauft. Möglicherweise verfolgte ihn der Täter schon von dort. Eine genauere Beschreibung des männlichen Täters gibt es nicht. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Stelle und Seevetal/Ohlendorf - Tageswohnungseinbrüche

Am Mittwoch, 20.11.2024 registrierte die Polizei zwei Tageswohnungseinbrüche. In Stelle brachen die Täter in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Bardenweg ein. Dazu hatten sie sich über ein benachbartes Grundstück angeschlichen und anschließend eine Seitentür aufgehebelt. Sämtliche Wohnräume wurden durchsucht. Die Täter erbeuteten Bargeld.

In Ohlendorf traf es ein Einfamilienhaus an der Straße Brenneick. Die Tat ereignete sich gegen 17:30 Uhr. Während sich ein Bewohner im Haus aufhielt, hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen in das Zimmer ein. Als der Bewohner Geräusche hörte und in das Zimmer schaute, konnte er die Täter nur noch durch den Garten flüchten hören. Es blieb bei Sachschaden.

In beiden Fällen bittet der Zentrale Kriminaldienst um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell