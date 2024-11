Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferrohre vom Rathaus gestohlen ** Oldendorf - Einbrecher kamen zur Tageszeit ** Rosengarten - Unbekannte hatten es auf Lenkräder abgesehen

Seevetal (ots)

Bereits in der Zeit vom 08.11. bis 10.11.2024 haben bislang unbekannte Täter mehrere Regenfallrohre der Außenfassade am Rathaus Seevetal, Kirchstraße, gestohlen. Der oder die Täter demontierten an mehreren Stellen die frei zugänglichen Kupferrohre. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter 04105/6200. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Oldendorf - Einbrecher kamen zur Tageszeit

Mit grober Gewalt öffneten unbekannte Täter am Montag, 18.11.2024, in der Zeit von 09.20 bis 19 Uhr ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Diek in Oldendorf. Anschließend betraten der oder die Täter das freistehende Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 entgegen

Rosengarten - Unbekannte hatten es auf Lenkräder abgesehen

Zielgerichtet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag jeweils die Multifunktionslenkräder aus zwei Mercedes Benz gestohlen. Dazu beschädigten sie jeweils die Seitenscheiben der Autos, die in der Hanomagstraße und Bahnhofstraße geparkt waren, und demontierten dann fachmännisch die Lenkräder aus den beiden Autos. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen

