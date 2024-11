Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Berichtszeitraum: Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

In dem Berichtszeitraum kam es im Landkreis Harburg zu einer hohen Anzahl von Einbrüchen in Wohnhäuser. Die dunkle Jahreszeit ermöglicht es der Täterschaft meist unerkannt zu agieren. Wir bitten in diesem Zusammenhang um eine erhöhte Wachsamkeit. Bitte informieren Sie sofort die Polizei, sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen.

Seevetal - Fleestedt. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Freitag (13.-15.11.) gelangen unbekannte Täter durch Aufbrechen der rückwärtigen Terrassentür in das unbewohnte Einfamilienhaus und entkommen folgend unerkannt.

Rosengarten - Klecken. Am Freitag (15.11.2024) wird in der Zeit zwischen 13:00 bis 14:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelangt über Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Objekt. Auch die Wohneinheit im Obergeschoss ist tatbetroffen. Anschließend können die Täter unerkannt fliehen.

Dohren. Am Freitag, den 15.11.2024, in der Zeit zwischen 16:45 und 19:20 Uhr, gelangen unbekannte Täter durch Einschlagen eines Badezimmerfensters in das Einfamilienhaus und entwenden hier Wertgegenstände.

Holm-Seppensen. Am Freitagabend (15.11.2024) kommt es im Umkreis des Lohbergenweges zu insgesamt vier Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser. Die Täterschaft kann sich jeweils Zutritt zu den Wohnobjekten verschaffen und unter Mitnahme von Wertgegenständen unerkannt flüchten.

Neu Wulmstorf. Am 15.11.2024 in der Zeit zwischen 19:00 und 24:00 Uhr kam es in der Straße Im Apfelgarten zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hierbei erlangten die unbekannten Täter eine Spardose mit Bargeld.

Seevetal - Maschen. Im Stuck kam es am 15.11.2024 in der Zeit zwischen 16:30 und 20:30 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter gelangten mutmaßlich durch das Aufhebeln der Terrassentür zunächst in die erste Wohnung, verließen diese über die Wohnungseingangstür und hebelten die Wohnungseingangstür der im Obergeschoss gelegenen Wohnung auf. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagvormittag (16./17.11.) verschafft sich die unbekannte Täterschaft Zutritt in das Einfamilienhaus in der Straße Bei den Hünengräbern und kann unter Mitnahme von Wertgegenständen unerkannt flüchten.

Seevetal - Meckelfeld. In der Rönneburger Straße wird am Sonntagmorgen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen und konnten anschließend unerkannt mit Diebesgut fliehen.

Elstorf-Bachheide. Am Sonntagmorgen (17.11.2024) wird in dem Ferien-/Wochenendhaus ein Einbruch festgestellt. In der letzten Woche hat sich die unbekannte Täterschaft Zutritt verschafft und diverse Wertgegenstände entwendet.

Trunkenheitsfahrt Bereich AS Rade. In der Nacht zum 17.11.2024 kam der 30-jährige Fahrzeugführer auf der B3 alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit einem Ampelmast als auch mit einem Grundstückszaun. Anschließend kam er im Straßengraben zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Siedlung Hainbuch. Am 16.11.2024 geriet die im Keller befindliche Garage eines Einfamilienhauses im Rosengarten in Brand. Alle sich im Wohnhaus aufhaltenden Personen konnten das Objekt eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Wohnhaus ist jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht mehr bewohnbar. Aufgrund der Geräte in dem brandbetroffenen Raum ist ein technischer Defekt wahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern an.

