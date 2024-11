Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe gaben sich als Heizungsmonteure aus ++ Seevetal/Hittfeld - Erneuter Fallrohrdiebstahl ++ Seevetal/Meckelfeld - Tageswohnungseinbrüche ++ Buchholz - PKW-Teile abmontiert

Hanstedt (ots)

Diebe gaben sich als Heizungsmonteure aus

Eine 77-jährige Frau ist am Mittwoch, 13.11.2024 von zwei unbekannten Männern bestohlen worden. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr klingelten die Täter an der Wohnungstür der Frau in der Harburger Straße und gaben vor, die Heizung des Mehrfamilienhauses zu überprüfen und dafür auch die Heizkörper in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Hierbei nutzen Sie die Gelegenheit und entwendeten Schmuck aus einer Nachttischschublade. Der Schaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt. Bemerkt hatte die Frau den Diebstahl erst später.

Die beiden Männer waren ca. 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie waren dunkel gekleidet (keine Arbeitskleidung) und hatten dunkle Haare. Sie sprachen nahezu akzentfrei Deutsch. Werkzeug hatten sie nicht bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Hittfeld - Erneuter Fallrohrdiebstahl

In der Nacht zum 13.11.2024 habe Diebe in der Kirchstraße insgesamt sechs Fallrohre von der Fassade der Sparkasse abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Bereits am vergangenen Wochenende gab es in Meckelfeld und Hittfeld ähnliche Taten. Die Polizei bittet erneut um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Die Telefonnummer lautet 04105 6200.

Seevetal/Meckelfeld - Tageswohnungseinbrüche

Gestern, 13.11.2024, in der Zeit zwischen 13:45 Und 19:50 Uhr kam es an der Höpenstraße zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In einem Fall schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, nachdem das Aufhebeln der Terrassentür misslang. Sie durchwühlten die Räume, machten jedoch nach ersten Erkenntnissen keine Beute.

Im zweiten Fall hebelten die Täter eine Terrassentür auf und erbeuteten unter anderem eine Handtasche und eine Jacke.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz - PKW-Teile abmontiert

Im Zuckerkamp haben Diebe in der Nacht zum 13.11.2024, in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr einen BMW 320 D aufgebrochen. Nachdem die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten, öffneten sie das am Fahrbahnrand stehende Fahrzeug und entwendeten aus dem Innenraum das Lenkrad. Zudem bauten Sie die Frontschürze und die beiden Scheinwerferelemente ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

