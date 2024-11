Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fettbrand beschädigt Ofen und Gartenschuppen

Wistedt (ots)

In der Straße Höhenkamp in Wistedt ist es am Sonntag, 10.11.2024, gegen 14.20 Uhr, zu einem Brand an einem Gartenschuppen gekommen. Der Eigentümer selbst hatte in einem Räucherofen Wurst geräuchert. Aus unbekannten Gründen entzündeten sich währenddessen Fett im Inneren des Ofens. Durch das Feuer wurde der Ofen selbst sowie der angrenzende Gartenschuppen beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Eine Person wurde leicht durch Rauchgas verletzt, als sie versuchte das Feuer zu löschen. Das Feuer wurde dann durch die Feuerwehr Wistedt gelöscht.

