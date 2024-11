POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 08.11.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

Seevetal OT Glüsingen - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Triftweg im Ortsteil Glüsingen auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Objekt und verließen dieses schließlich über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/285-0).

Pattensen - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Am Freitag gelangten unbekannte Täter zwischen 13:30-14:30 Uhr über offenstehende Türen in ein Einfamilienhaus 'Am Ortsfelde' in Pattensen und entwendeten diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Winsen Tel.: 04171/796-0).

Scharmbeck - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen Autofahrer der unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Betrunkener Fahrradfahrer in Winsen

Am Freitagabend wurde ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Borstel durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Daraufhin führte ein Arzt eine Blutprobe im Krankenhaus durch. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Buchholz - 150.000 EUR teurer Porsche entwendet

Im Tatzeitraum zwischen Anfang Oktober und dem 09. November wurde aus einer Tiefgarage im 'Ole Wisch' ein lilafarbener Porsche 911 GT entwendet worden.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/285-0).

Hanstedt - Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei durch einen Anwohner eine 37-jährige Auto-Fahrerin gemeldet, welche betrunken nach Hause gefahren sei. An der Wohnanschrift der Hanstedterin konnte die Fahrerin durch Polizeibeamte angetroffen werden. Nachdem sie den Sachverhalt zugegeben hatte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert 1,60 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

