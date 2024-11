Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb vorläufig festgenommen ++ Rosengarten/Klecken - Diebstahl schlug fehl ++ Seevetal/Fleestedt - Serie von Diebstählen an PKW

Seevetal/Hittfeld (ots)

Ladendieb vorläufig festgenommen

Am Donnerstag, 7.11.2024, gegen 19:20 Uhr versuchte einen 33-jähriger Mann, mit einem speziell präparierten Rucksack zehn Flaschen Whisky im Gesamtwert von 230 EUR durch den Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße Pastorenwiesen zu schleusen. Nachdem der Mann hinter der Kasse vom Ladendetektiv angesprochen wurde, griff der Täter den 51-Jährigen an und versuchte, mit der Beute aus dem Geschäft zu fliehen. der 33-Jährige konnte jedoch festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen und soll nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Hauptverhandlungshaft genommen werden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Rosengarten/Klecken - Diebstahl schlug fehl

Eine Gruppe von fünf Männern war am Donnerstag, 7.11.2024 in einem Lebensmittelmarkt an der Bürgermeister-Gade-Straße unterwegs. Gegen 16:00 Uhr versuchten die Männer, zwei prall gefüllte Einkaufswagen mit Waren im Wert von über 800 EUR in einem günstigen Moment durch den Hauptausgang zu schieben. Mitarbeiter stellten sich ihnen den Weg. Die fünf ließen die Beute zurück, schubsten die Mitarbeiter beiseite und flüchteten.

Ein 27-jähriger Beschuldigter konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Seevetal/Fleestedt - Serie von Diebstählen an PKW

Mindestens zehn PKW sind in der Nacht zu Donnerstag, 7.11.2024 in Fleestedt von Dieben angegangen worden. Hauptsächlich waren Fahrzeuge in den Straßen, Höhenweg, Marquardtsweg und Ostpreußenweg betroffen. Die Täter entwendet von den zehn PKW verschiedener Marken die Spiegelgläser der Außenspiegel. Zwei Fahrzeuge im Marquardtsweg brachen sie zudem auf, um die Lenkräder zu stehlen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 EUR geschätzt. Die Polizei Seevetal sucht Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Fleestedt aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell