POL-WL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Seevetal/Maschen (ots) - Am Sonntagabend, 03.11.2024, versuchte ein unbekannter Mann, in ein Einfamilienhaus am Freschenhausener Weg einzubrechen. Gegen 19:50 Uhr kletterte der Täter auf das Satteldach eines Einfamilienhauses und machte sich mit einem Werkzeug an einem der Dachfenster zu schaffen, während sich die Bewohner im Erdgeschoss des Hauses aufhielten. Ein Zeuge sah den Mann auf dem Dach und verständigte die ...

mehr