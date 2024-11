POL-WL: Dreister Einbruchsversuch - Täter kletterte auf Hausdach

Stelle (ots) - An der Oberschule Stelle (Oberschule am Buchwedel) kam es im Zeitraum 30.10.2024, 18 Uhr bis 31.10.2024, 22:30 Uhr zu einer massiven Sachbeschädigung durch Graffiti. An insgesamt 21 Türen und Fenstern sowie an der Sporthalle hinterließen die Täter verschiedene Schriftzeichen, Hakenkreuze und Hammer-und-Sichel-Symbole. Die Polizei in Stelle hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise ...

