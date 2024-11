Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Graffiti an der Oberschule - Polizei bittet um Hinweise

Stelle (ots)

An der Oberschule Stelle (Oberschule am Buchwedel) kam es im Zeitraum 30.10.2024, 18 Uhr bis 31.10.2024, 22:30 Uhr zu einer massiven Sachbeschädigung durch Graffiti. An insgesamt 21 Türen und Fenstern sowie an der Sporthalle hinterließen die Täter verschiedene Schriftzeichen, Hakenkreuze und Hammer-und-Sichel-Symbole.

Die Polizei in Stelle hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der fraglichen Zeit in der Straße Büllerberg im Bereich der Schule unterwegs waren.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 04174 668980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell