Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Jesteburg - Einbruch abgebrochen

Toppenstedt (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Toppenstedter Straße sind Diebe gestern, 31.10.2024 in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Gegen 18:15 Uhr betraten die Täter das Grundstück und hebelten ein rückwärtiges Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld.

Jesteburg - Einbruch abgebrochen

Auch in Jesteburg versuchten Einbrecher gestern ihr Glück. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr machten sie sich an zwei Fenstern eines Einfamilienhauses an der Straße Am Hang zu schaffen. Letztlich gelangten sie jedoch nicht in das Haus. Es blieb bei Sachschaden an den beiden Fenstern.

In beiden Fällen bittet der Zentrale Kriminaldienst um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell