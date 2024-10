Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall auf der Kölner Straße in Bergneustadt: Ein Verletzter und erheblicher Sachschaden

Bergneustadt (ots)

Auf der Kölner Straße in Bergneustadt hat sich am Donnerstag (24. Oktober) ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 12:25 Uhr wollte eine 66-jährige Frau aus Overath mit ihrem Ford auf der Kölner Straße wenden. Dafür nutzte sie die Einmündung "Alter Weg". Als sie wieder auf die Kölner Straße lenkte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 67-jährigen Gummersbacher, der auf der Kölner Straße in Richtung Dieringhausen unterwegs war. Durch die Kollision zog sich die 65-jährige Beifahrerin des Gummersbachers leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

