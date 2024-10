Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Morsbach (ots)

Am Donnerstag (24. Oktober), gegen 12:15 Uhr, ist ein 66-jähriger Autofahrer auf der L336 aus Richtung Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Eugenienthal von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 66-jährige Morsbacher und seine 54-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 55-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

