Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 01.11.2024 bis 03.11.2024, 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz i.d.N. / freilaufendes Pferd +++

Am Samstag gegen 10:30 Uhr wird ein freilaufendes Pferd mit Halfter, aber ohne Reiter gemeldet. Das Pferd galoppierte die Steinbecker Straße in Richtung Innenstadt bis zur Kirchenstraße entlang. Eine Verkehrsteilnehmerin erkannte die Situation rechtzeitig, stieg aus und konnte sich so vor das Pferd begeben, es beruhigen und einfangen.

Das Pferd hatte sich bei einem Spaziergang mit der Besitzerin im Stuvenwald so erschrocken, dass es durchgegangen und weggelaufen ist. Die Besitzerin wurde zum Glück durch hilfsbereite Verkehrsteilnehmer im Auto mitgenommen, die bei der Suche nach dem Pferd geholfen haben.

Dank der Hilfsbereitschaft dieser Verkehrsteilnehmer und der Umsichtigkeit weiterer Passanten ist dem Pferd und anderen Personen nichts passiert.

+++ Buchholz i.d.N. / Betrunken einen Unfall verursacht +++

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr wird über eine Apple Watch ein Notruf abgesetzt, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei. Der Unfallort befinde sich am Kreisverkehr der B 75 zur AS Dibbersen. Die vor Ort eintreffende Polizei stellt tatsächlich einen Unfall fest, zum Glück jedoch ohne verletzte Personen. Der 63-jährige Fahrzeugführer hat den Kreisverkehr zu spät bemerkt und fuhr über die Mittelinsel. Grund dafür ist seine starke Alkoholisierung.

Eine Blutentnahme erfolgte, der Führerscheins wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ Tostedt / Fahrraddiebstähle +++

In den Samstagmorgenstunden zwischen 03:00 und 05:00 Uhr wurden mehrere Schuppen in der Schillerstraße und Ostdeutsche Straße angegangen. Aus diesen Schuppen wurden E-Bikes und Fahrräder entwendet. Auf Grund von Videoaufzeichnungen können mindestens zwei Personen festgestellt werden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, meldet sich bitte bei der Polizei Tostedt unter: 04182-40 42 70 oder Polizei Buchholz unter: 04181-285 0.

Eine Bitte der Polizei, wenn man verdächtige Personen feststellt, bitte sofort bei der Polizei anrufen und dies mitteilen, es gilt keine Zeit zu verlieren. Nur so kann die Polizei rechtzeitig aktiv werden und weitere Straftaten verhindern.

+++ Rosengarten-Klecken / Betrunken vom Einkaufen gefahren +++

Am Samstag gegen 11:50 Uhr wird durch einen aufmerksamen Bürger gemeldet, dass eine männliche Person nach dem Einkaufen einen Flachmann geleert habe und anschließend in ein Auto gestiegen sei. Das Fahrzeug konnte in Klecken noch festgestellt und kontrolliert werden. Der Atemalkoholwert des 57-jährigen Fahrzeugführers betrug 1,84 Promille.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme erfolgte sowie die Einleitung des Strafverfahrens.

+++ Rosengarten / versuchter Einbruch übers Dach +++

Am Samstag, um 19:25 Uhr, bemerkte ein Bewohner in Waldesruh, Schafkovenberg, Geräusche auf dem Dach seines Hauses. Bei der Nachschau, flüchtete ein Täter unerkannt vom Dach. Es blieb beim Einbruchsversuch.

Wer Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Buchholz unter: 04181-285 0 melden.

+++ Seevetal / Einbruch +++

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Ohlendorfer Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter gelangten durch das Küchenfenster in das Innere des Hauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Unter Mitnahme von diversem Stehlgut wurde das Haus in unbekannte Richtung verlassen.

Wer Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Buchholz unter: 04181-285 0 melden.

+++ Dohren / Einbruch +++

Am Freitagabend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr kletterte ein Täter auf den Balkon des Hauses im Kakenstorfer Weg. Nachdem die Balkontür aufgehebelt worden ist, gelang er in das Haus und durchwühlte alle Räume. Unter Mitnahme von Schmuck verließ er die Räumlichkeiten in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Buchholz unter: 04181-285 0 melden.

+++ BAB 7 FR Hannover / Brand eines Kleintransporters deckte eine Trunkenheitsfahrt auf +++

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Garlstorf zu einem Vollbrand eines Kleintransporters. Ursache hierfür war ein technischer Defekt am Fahrzeug. Die Fahrbahn musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Es entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Durch die Vollsperrung staute sich der Verkehr auf.

Neben mehreren Fahrzeugen, welche defekt in diesem Stau liegenblieben, wurde ein auf der Fahrbahn stehendes Fahrzeug überprüft, in dem eine männliche Person auf dem Fahrersitz eingeschlafen war.

Bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer wurde durch die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Der bei ihm vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer vor Antritt der Fahrt bereits Alkohol konsumiert hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ BAB 7 FR Hamburg / Brand eines Pkw +++

Am Samstag gegen 18:45 Uhr geriet ein Fahrzeug auf der BAB 7, Gemarkung Toppenstedt, diesmal jedoch in Fahrtrichtung Hamburg in Brand. Auch dieses Fahrzeug hatte einen technischen Defekt, welcher für die Entstehung des Brandes ursächlich war.

Während der Löscharbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstand Sachschaden am Pkw, verletzt wurde aber niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell