POL-HH: 240823-2. Bilanz eines Einsatztages einer ProViDa-Streife

Zeiten:

a) 22.08.2024, 19:39 Uhr b) 22.08.2024, 23:09 Uhr c) 23.08.2024, 00:10 Uhr

Orte: a) Hamburg-Veddel, Prielstraße

b) Hamburg-Stellingen, BAB 7, Fahrtrichtung Norden c) Hamburg-Waltershof, BAB 7, Fahrtrichtung Norden

Einsatzkräfte der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) haben gestern Abend mit ihrem ProViDa-Fahrzeug (Proof Video Data) mehrere Verkehrsverstöße dokumentiert. Dabei leiteten sie mehrere Straf- und Bußgeldverfahren ein und beschlagnahmten das hochwertige Fahrzeug eines Rasers.

Dazu im Einzelnen:

a) Die zivilen Beamtinnen und Beamten wurden während ihrer Streifenfahrt im Veddeler Damm auf einen Fahrer eines Yamaha -Motorrades aufmerksam und dokumentierten im Zuge der weiteren Fahrt eine Höchstgeschwindigkeit von 98 km/h bei erlaubten 60 km/h. Nachdem sie den Fahrer in der Prielstraße angehalten hatten, stellten sie fest, dass er mit seiner Motorrad-Fahrerlaubnis (Klasse A2) nicht berechtigt war, die Enduro aufgrund des Leistungsgewichts zu führen. Daraufhin leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 20-jährigen Deutschen ein. Neben einer Geldstrafe erwarten den Fahranfänger eine Nachschulung und eine Verlängerung der Probezeit. Darüber hinaus wurde auch gegen den Halter wegen des Überlassens des Motorrades an den jungen Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

b) Am späteren Abend wurde die ProViDa-Besatzung auf der Bundesautobahn (BAB 7) im Stellingentunnel von einem Taxi (Mercedes V-Klasse) zunächst mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt. Im weiteren Verlauf dokumentierte die Besatzung eine Geschwindigkeit von 148 km/h bei erlaubten 80 km/h.

Anschließend registrierten sie, wie der Fahrer stark abbremste und im Anschluss seinen Mercedes wieder stark beschleunigte, um diese ein zweites Mal rechts zu überholen. Die Polizistinnen und Polizisten dokumentierten dann im Tunnel eine Geschwindigkeit von 152 km/h bei erlaubten 80 km/h und hielten den 29-jährigen Fahrer wenig später in der Oldesloer Straße an. Der Taxifahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 2.800 Euro, sechs Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.

c) Wenige Minuten später wurden die Einsatzkräfte ebenfalls auf der BAB 7 vor dem Elbtunnel auf einen schwarzen Ferrari California (560 PS) aufmerksam, welcher bei der Einfahrt in den Tunnel bei erlaubten 80 km/h zunächst auf 135 km/h beschleunigt wurde. Im weiteren Verlauf der Tunneldurchfahrt verzögerte der Fahrer kurzzeitig die Geschwindigkeit und beschleunigte anschließend mit Vollgas. Die ProViDa-Besatzung dokumentierte hierbei eine Spitzengeschwindigkeit von 193 km/h und hielt den Fahrer des Sportwagens daraufhin im Bereich der Anschlussstelle Othmarschen an. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Deutschen hatten die Beamtinnen und Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 0,41 Promille. Aufgrund der enthemmten Fahrweise leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Darüber hinaus ist der 37-Jährige verdächtig, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen als Alleinfahrer durchgeführt zu haben, sodass sie auch hierfür ein Strafverfahren einleiteten. Zudem beschlagnahmten sie den Ferrari vor Ort als Tatmittel. Den Fahrer erwarten eine Geldstrafe, eine längere Fahrerlaubnissperre sowie die gerichtliche Einziehung des Sportwagens.

