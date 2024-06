POL-MFR: (634) 10-Jähriger Alexander T. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Herzogenaurach (ots) - Einen Verletzten und einen hohen Sachschaden forderte der Brand in einer Autowerkstatt im Aurachtaler Gemeindeteil Münchaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) am Samstagnachmittag (15.06.2024). Ein Pkw war im Zuge von Reparaturarbeiten in Brand geraten. In einer Kfz-Werkstatt in der Königstraße wollte ein 36-Jähriger um kurz nach 14:00 Uhr einen Audi von der Hebebühne in rollen lassen. Als der Mann ...

