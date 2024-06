POL-OE: Versuchter Einbruch in Lagerraum

Olpe (ots) - Aus einem Geschäft für Fahrräder und E-Bikes in der Ziegeleistraße haben unbekannte Täter am Montag (3. Juni) in der Zeit von 01:24 Uhr bis 02:00 mehrere Pedelecs entwendet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Täter über das Dach in den Verkaufsraum. Insgesamt stahlen sie zehn Pedelecs, die einen Gesamtwert von rund 70.000 Euro hatten. Zudem entstand ein Sachschaden an dem Gebäude im ...

