POL-HH: 240821-2. Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Hamburg (ots) - Zeit: 21.08.2024, 20:15 Uhr Mittwochabend wird beim ZDF eine weitere Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt, in der auch ein Hamburger Fall vorgestellt wird. Ende Mai 2022 wurde eine 43-jährige Frau in Wilhelmsburg Opfer eines Sexualdelikts. Demnach soll der bisher unbekannte Täter plötzlich zu der Geschädigten in der Straße Finkenriek ...

