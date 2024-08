Polizei Hamburg

POL-HH: 240820-6. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf zu tödlicher Auseinandersetzung in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.08.2024, 22:54 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Billstedter Platz

Vor dem U-Bahnhof Billstedt ist es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Gruppierung und einem Duo gekommen, bei der ein 29-Jähriger tödlich verletzt worden ist.

Den bisherigen Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden zufolge, kam es gestern Abend aus noch ungeklärter Ursache im Bereich des U-Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen einer etwa dreißig Personen starken Gruppe und dem 29-Jährigen sowie seinem 20 Jahre alten Neffen. In deren Verlauf erlitt der Ältere tödliche Stichverletzungen, Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Anschließend flüchteten die Angehörigen der großen Gruppierung vom Tatort. Der 20-Jährige erlitt Augenreizungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche noch in der Nacht von der Mordkommission (LKA 41) in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen wurden und andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Angehörigen der großen Gruppe geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

