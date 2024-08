Polizei Hamburg

POL-HH: 240820-5. Sendehinweis - Hamburger Fall bei "Aktenzeichen XY"

Hamburg (ots)

Zeit: 21.08.2024, 20:15 Uhr

Mittwochabend wird beim ZDF eine weitere Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt, in der auch ein Hamburger Fall vorgestellt wird.

Ende Mai 2022 wurde eine 43-jährige Frau in Wilhelmsburg Opfer eines Sexualdelikts. Demnach soll der bisher unbekannte Täter plötzlich zu der Geschädigten in der Straße Finkenriek ins Auto gestiegen sein und sie unvermittelt geschlagen und bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer die Frau unter Anwendung körperlicher Gewalt auf einem nahegelegenen Parkplatz zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Näheres dazu siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5236842

Durch die Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler neue Ansätze zur Aufklärung der Tat.

