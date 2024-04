Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung in der Hasestraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits in der Nacht zum Samstag, den 16.03.2024, kam es vor einer Kneipe in der Hasestraße (nähe Jakobstraße) zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 61-Jährigen. Nachdem der Fußgänger gegen 00.30 mit zwei Heranwachsenden in eine verbale Auseinandersetzung geriet, schlug einer der beiden zu und verletzte den älteren Mann im seinem Gesicht. Der 61-Jährige sackte zu Boden und mehrere Ersthelfer kümmerten sich um ihn. Der Täter und sein Bekannter flüchteten in Richtung der Innenstadt. Trotz einer Fahndung von alarmierten Polizisten konnten die jungen Männer nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- auffällig rote Jacke (möglicherweise Daunenjacke) - ca. 18 Jahre - schwarze Haare - Bart

Die Polizei erhofft sich nun Hinweise zu dem Täter und seiner Begleitung unter der Tel. 0541/327-3603 oder -2215

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell