Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Schwerer Unfall nach Vorfahrtsverstoß auf der B68

Osnabrück (ots)

Am späten Dienstagvormittag kam es auf der B68 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahranfängerin schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige war gegen 11.10 Uhr mit ihrem Smart auf der Quakenbrücker Straße unterwegs und hatte beabsichtigt, an der Einmündung zur der B68 geradeaus auf die Straße "Am Bollgarten" zu fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Sprinter-Fahrerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Badbergen fuhr. Die Fahrzeuge kollidierte miteinander, in der Folge wurde die 18-jährige Frau aus Bersenbrück schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die zwei Insassen des Sprinters blieben körperlich unversehrt. An beiden Fahrzeugen sind nicht unerhebliche Sachschäden entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbehinderungen. Für die Bergung der Unfallwagen wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell