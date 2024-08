Polizei Hamburg

POL-HH: 240821-1. Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Sexualdelikt in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.07.2024, 02:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Wandsbek, Schloßstraße, Parkplatz zwischen Claudiusstraße und Schloßgarten

Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann. Er ist verdächtig, Mitte Juli in Wandsbek ein Sexualdelikt an einer 19-jährigen Frau verübt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen nach verwickelte der Unbekannte die sich auf dem Heimweg befindliche Geschädigte zunächst in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf riss er die Frau plötzlich zu Boden, würgte sie und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor, ehe er zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- circa 180 cm groß - 25 bis 30 Jahre alt - kräftige, breitschultrige Figur mit leichtem Übergewicht - dunkelblonde, stoppelige Haare - dunkelblonder, stoppeliger Vollbart - breite Nase - narbige, unebene Haut - ovale Hautbesonderheit in der Stirnmitte - dunkle Augen mit ausgeprägten Wimpern - südländisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit starkem Akzent - bekleidet mit schwarzer Sweatjacke mit Reißverschluss, darunter einem weißen Shirt und grüner Cargohose - trug eine dicke silberne Halskette

Da die bisherigen Ermittlungen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) bislang noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt haben, hat das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantombild, das den Täter zeigen soll, angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu der abgebildeten Person werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

