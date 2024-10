Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere "Graffitis" durch Unbekannte in Gerolsheim - Zeugenaufruf

Gerolsheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 12.10.2024, auf Sonntag, den 13.10.2024, kam es im gesamten Ortsbereich Gerolsheim zu mehreren Sachbeschädigungen durch rote Farbschmierereien. Derzeit konnte die Polizeiinspektion Grünstadt dreiundzwanzig "Graffitis" feststellen, welche durch bislang unbekannte Täter an beispielsweise Fahrzeugen, Hauswänden, Zigarettenautomaten und Schildern angebracht wurden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Wer hat im genannten Tatzeitraum etwas beobachten können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359/ 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell