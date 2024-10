POL-PDNW: 27-jähriger Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Ebertsheim (ots) - Am frühen Freitagabend sollte in Mertesheim ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten des Anhaltesignals fuhr der Pkw an den rechten Fahrbahnrand und hielt an. Als die Polizeibeamten aus ihrem Streifenwagen stiegen beschleunigte dieser plötzlich und flüchtete in Richtung Quirnheim. Während seiner Flucht überholte dieser ...

mehr