POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Meßkircherstraße/ Oberdorfstraße - rund 10.000 Euro Schaden (28.06.2024)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Einmündung Meßkircher Straße/Oberdorfstraße ereignet hat. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin bog von der Oberdorfstraße kommend nach links auf die Meßkircher Straße ab und stieß dabei mit einem Opel Astra einer vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Den Schaden am Opel Corsa schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro, den Schaden am Astra auf rund 6.000 Euro.

