POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (30.06.2024)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Überlingen am Ried und Singen verletzt worden. Eine 66-Jährige fuhr in einer Gruppe weiterer Radler auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Singen. Dabei geriet sie mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad eines vorausfahrenden Rades, woraufhin sie stürzte. Die verletzte Frau musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

