Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, L193, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (30.06.2024)

Moos, L193 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz auf der Landesstraße 193 zwischen dem Schiener Berg und Bankholzen am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 17-Jähriger verlor auf der unebenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Bike und stürzte. In der Folge rutschte der junge Mann mit seinem Motorrad unter der Leitplanke durch und blieb schließlich in einer Böschung hängen. Dabei erlitt der 17-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

