Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: GPS-Tracker führt zu Fahrraddieben

Mannheim (ots)

Ein 31-Jähriger stellte am Freitagmorgen sein Fahrrad im Quadrat S 4 ab. Dabei sicherte er sein Rad mit zwei Schlössern. Als er jedoch am Abend an die Örtlichkeit zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Rad verschwunden war. Da er dieses zuvor jedoch mit einen GPS-Tracker versehen hatte, konnte er die Spur der kleinen Ortungshilfe bis nach Worms verfolgen. Dann meldete er den Diebstahl der Polizei. Das Polizeipräsidium Mannheim arbeitete Hand in Hand mit der Polizeiinspektion Worms zusammen. In Worms konnte die Polizei das Fahrrad dann in einem geparkten weißen Kleintransporter auffinden. In dem Fahrzeug befanden sich sieben weitere Fahrräder, die mutmaßlich ebenfalls gestohlen wurden. Der Transporter mitsamt der Ladung wurde sichergestellt. Das Polizeipräsidium Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Ermittlungen.

