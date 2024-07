Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fallrohre von Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

Wiesenbach (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete am Wochenende mehrere Fallrohre aus Kupfer, welche an der Außenfassade der katholischen Kirche in der Hauptstraße angebracht waren. Wann genau die Täterschaft den Diebstahl beging, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Um die Rohre zu lösen, musste die Täterschaft mehrere Rohrschellen aufschrauben. Hinweise auf die Diebe liege derzeit keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Neckargemünd Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

