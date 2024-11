Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach möglicher Körperverletzung ++ Tostedt - Einbrecher gestört ++ Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Buchholz (ots)

Zeugensuche nach möglicher Körperverletzung

Bereits am 31.10.2024 kam es im Bereich vor dem Kabenhof, zwischen dem Penny-Markt und dem Bereich bis Gleis 1 des benachbarten Bahnhofs, möglicherweise zu einer Körperverletzung.

Gegen 22:45 Uhr hatte eine Zeugin am Bahnhof einen alkoholisierten Mann mit einer Kopfplatzwunde gemeldet. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung mit ins Krankenhaus genommen. Nachdem er zunächst nicht erklären konnte, wie es zu der Verletzung gekommen war, äußerte er später, in den Stunden zuvor von drei jungen Männern geschlagen worden zu sein. Nach Spurenlage dürfte der Mann sich die Verletzung im Bereich zwischen dem Penny-Markt und der Brücke über die Bahngleise zugezogen haben. Bislang konnten keine weiteren Zeugen zu dem Sachverhalt ermittelt werden.

Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850.

Tostedt - Einbrecher gestört

In der Straße Auf der Worth kam es heute, 6.11.2024 zu einem versuchten Wohnhauseinbruch. Gegen 2:50 Uhr hörten Bewohner eines Einfamilienhauses Geräusche an der Terrassentür und schauten nach. Sie konnte noch beobachten, wie eine Person über das Nachbargrundstück in unbekannte Richtung flüchtete. An der Terrassentür fanden sich mehrere Hebelmarken. Eingedrungen in war der Täter noch nicht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Insgesamt vier Fahrzeuge waren am Dienstag, 5.11.2024 an einem Auffahrunfall beteiligt. Gegen 6:30 Uhr stockte der Verkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter dem Maschener Kreuz. Eine 52-jährige Frau erkannte das Stauende zu spät und fuhr mit ihrem Volvo auf den VW Passat eines 50-jährigen Mannes auf, der daraufhin noch auf den Audi eines 22-jährigen Mannes geschoben wurde. Eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Wagen hinter dem Volvo unterwegs war, fuhr noch auf diesen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie der 22-Jährige und die 26-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 EUR.

