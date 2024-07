Polizei Essen

POL-E: Essen: Rollerfahrer kollidiert mit PKW im Gegenverkehr - 71-Jähriger schwer verletzt

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Am Dienstagnachmittag (30. Juli) geriet ein 71-jähriger Essener mit seinem Motorroller auf der Haus-Berge-Straße in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem VW Caddy zusammenstieß. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14:20 Uhr war der Rollerfahrer auf der Haus-Berge-Straße in Fahrtrichtung Helenenstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll der 71-Jährige auf Höhe der Endstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und dadurch in den Gegenverkehr geraten sein. Auf der Gegenfahrbahn stieß er frontal mit dem VW Caddy eines 21-Jährigen aus Gladbeck zusammen und fiel zu Boden. Der Senior wurde am Unfallort zunächst von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Notarztes versorgt. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Haus-Berge-Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam./SoKo

