LPI-NDH: Fußgänger angefahren und verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Auf der Rinne ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Aus der Tilman-Riemenscheider-Straße fuhr ein Pkw in die Straße Auf der Rinne auf und übersah hierbei einen Radfahrer. Dieser stürzte bei dem Versuch dem Fahrzeug auszuweichen und verletzte sich am Kopf. Zur weiteren Behandlung wurde der 58-Jährige in ein Klinikum gebracht.

