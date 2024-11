Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Altöl entsorgt ** Buchholz - Einbrecher hebeln Fenster auf

Bild-Infos

Download

Winsen (ots)

Mehrere Liter Altöl haben unbekannter Täter im Bereich eines Umspannwerkes in der Lüneburger Straße in Winsen illegal entsorgt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter das in verschiedenen Behältnissen abgefüllte Altöl vermutlich bereits vor etwa 14 Tagen auf dem Zufahrtsweg zum Umspannwerk abgestellt. Da sich das Altöl auch auf das angrenzende Erdreich ausgebreitet hat ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubter Abfallbeseitigung. Das Altöl wird nun fachgerecht entsorgt. Die Polizei Winsen bittet um Zeugenhinweise unter 04171/7960.

Buchholz - Einbrecher hebeln Fenster auf

Zu zwei Tageswohnungseinbrüchen, kam es am Montag, 12.11.2024, zwischen 12:30 und 18:40 Uhr, im Wilhelm- Raabe- Weg und in der Straße Drögenhorst in Buchholz. Der oder die Täter haben jeweils Fenster aufgehebelt um in die Häuser zu gelangen. Im Wilhelm-Raabe-Weg wurde eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt. In der Straße Drögenhorst verschafften sich die Täter über ein Dachfenster Zutritt zu dem Haus. In beiden Fällen wurden Schmuck und Uhren entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell