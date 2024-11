Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kupferfallrohre gestohlen ++ Rosengarten/Nenndorf - Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Fleestedt - PKW ausgeschlachtet ++ u.w.M.

Seevetal (ots)

Kupferfallrohre gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 08. und 11.11.2024, haben Diebe von einem Geschäftshaus an der Straße Zürnkamp fünf Kupferfallrohre abmontiert und gestohlen.

Auch in Hittfeld kam es am Wochenende zu einer ähnlichen Tat. Im Helmsweg machten sich die Diebe zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an einem Firmengebäude zu schaffen. Sie erbeuteten sieben Fallrohre. In beiden Fällen beträgt der Schaden jeweils mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Rosengarten/Nenndorf - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, 12.11.2024, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr kam es in der Straße Auf dem Ast zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend das gesamte Gebäude. Sie erbeuteten Bargeld und Kreditkarten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Fleestedt - PKW ausgeschlachtet

Ein BMW X5 ist in der Nacht zu Dienstag, 12.11.2024 von Dieben ausgeschlachtet worden. Das Fahrzeug stand auf einem Grundstück an der Straße vor dem Haßel. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 5:00 Uhr setzen die Täter zunächst die Alarmanlage außer Betrieb und entwendeten anschließend die gesamte Frontschürze, Scheinwerfer, Außenspiegel sowie den Fahrerairbag. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Winsen - Bauwagen in Brand gesetzt

An der Straße Luhdorfer Trift brannte am Dienstagabend, 12.11.2024 ein Bauwagen auf einer Baustelle. Zeugen hatten das Feuer gegen kurz nach 22 Uhr gemeldet. Der Bauwagen brannte trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr vollständig aus.

Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 EUR. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Buchholz/Sprötze - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 78-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12.11.2024 schwer verletzt worden. Gegen kurz vor 10 Uhr war die Radfahrerin im Kreisverkehr Sprötzer Bahnhofstraße / Niedersachsenstraße unterwegs. Ein 48-jähriger Mann, der mit seinem PKW in den Kreisverkehr einfuhr, übersah die bevorrechtigte Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell