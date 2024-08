Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall endet an Mauer/ Fahrer betrunken

Hennef (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Stadt Blankenheim in Hennef zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 19 (K19). Ein 24 Jahre alter Mann aus Hennef war mit seinem Pkw aus Fahrtrichtung Blankenberg kommend in Richtung des Ortsteils Stein unterwegs. Ersten Erkenntnissen zur Folge war dabei die Geschwindigkeit zu hoch, so dass der Hennefer auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er frontal, unmittelbar nach dem Ortseingangsschild "Stein", mit einer Steinmauer. Ersthelfer hielten an der Unfallstelle und kümmerten sich um den Fahrer. Dieser soll dann geäußert haben, Alkohol konsumiert zu haben. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten einen Wert von rund 1,5 Promille. Durch den Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Hier entnahm ein Arzt auch eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes. An dem VW entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden, der nach einer ersten Schätzung im unteren vierstelligen Eurobereich liegt. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Kleinwagens beauftragt. Die Polizisten stellten den Führerschein des Verunfallten sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses. (Uhl)

