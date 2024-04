LPI-GTH: Fahrzeug unter Drogen geführt

Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurde eine 24jährige Audifahrerin mit ihrem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die junge Fahrerin, welche in Weimar wohnt, absolvierte am Kontrollort in der Pfullendorfer Straße von Gotha einen auf Drogen positiven Schnelltest. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

mehr