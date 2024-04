Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl aufgeklärt

Northeim (ots)

37191, Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße

Sonntag, 31.03.2024, 04:27 Uhr

NORTHEIM (schu) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:27 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichen einer ortsansässigen Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation.

Am späten Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim in der Teichstraße, 37154 Northeim, ein abgestellter Pkw auf, welcher lediglich über ein hinteres Kennzeichen verfügte. An der geöffneten Fahrertür konnten drei Personen angetroffen werden, die augenscheinlich den Innenraum begutachteten. Der Pkw und die Personen wurden daraufhin kontrolliert.

Eine Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass das hintere Kennzeichen des kontrollierten Pkw aus dem Diebstahl aus der Nacht herrührte.

Da die Personen keinen Eigentumsnachweis über den kontrollierten Pkw erbringen konnten und dieser nicht zugelassen war, wurde neben dem Kennzeichen auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Inwieweit die Personen mit dem nächtlichen Kennzeichendiebstahl in Verbindung gebracht werden können, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Überdies müssen sich die Personen nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell