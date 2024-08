Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gestohlenes Fahrrad dank Ortungsfunktion wiederentdeckt

Siegburg (ots)

Am Donnerstagmittag (22. August) wurde einer 66-jährigen Frau aus Siegburg während eines Besuchs in der Apotheke ihr Fahrrad gestohlen. Mit Hilfe einer App zur Ortung konnte sie ihr E-Bike lokalisieren und zusammen mit der Polizei wiedererlangen.

Die betroffene Dame hatte ihr wertvolles Pedelec im Wert von etwa 2.500 Euro vor der Apotheke in der Wilhelmstraße in Siegburg abgestellt und abgeschlossen. Keine fünf Minuten später war das rote Klapprad bereits weggekommen.

Zum Glück konnte sie das Fahrrad mittels GPS-Ortung auf der Zange in Siegburg aufspüren. Sie alarmierte die Polizei und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum vermeintlichen Abstellort des Rades. Tatsächlich fand sich das Rad in der Ludwigstraße, ordnungsgemäß angekettet und abgestellt.

Nachdem die 66-Jährige der Polizei nachweisen konnte, dass es sich um ihr Fahrrad handelt, wurde die Kette durchtrennt und das E-Bike übergeben.

Bei der Überprüfung weiterer Fahrräder in der Nähe stieß die Polizei erneut auf ein gestohlenes Exemplar. Ein Mountainbike, das Anfang August aus einem Keller in Siegburg entwendet worden war, wurde in unmittelbarer Nähe entdeckt. Das Bike wurde zur Polizeiwache gebracht und der 13-jährige Besitzer durfte es am Abend abholen.

Wer im Bereich der Ludwigstraße auffällige Personen bemerkt hat, die dort regelmäßig Fahrräder abstellen, kann Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 geben.

Polizei-Tipps:

- Das Fahrrad sollte mit einem hochwertigen Schloss gesichert werden, und am besten an einem stabilen Gegenstand befestigen werden. - Alle Informationen zum Fahrrad sollten griffbereit sein. Fotos vom Rad, insbesondere von besonderen Veränderungen, sind hilfreich. - Ein GPS-Tracker mit SIM-Karte bietet einen effektiven Diebstahlschutz (berücksichtigen Sie bitte die Folgekosten, wie etwa für die SIM-Karte). - Den Akku des E-Bikes beim Abstellen des Rades entfernen - ohne diese teure Komponente hat das Fahrrad für Diebe weit weniger Wert. - Das Fahrrad beim Fachhändler codieren lassen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell