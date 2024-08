Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche in einer Straße

Lohmar (ots)

Zwischen Dienstag (20. August) und Mittwoch (21. August) kam es in der Lohmarer Kirchstraße zu zwei Einbrüchen. Bei der ersten Tat drangen der oder die unbekannten Tatverdächtigen in ein Zelt ein, das vorübergehend unmittelbar an einem Haus aufgestellt ist, in welchem sich ein Geschäft befindet. Dazu zerschnitten der oder die Täter die Plane des Zeltes. Von diesem aus hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Da auf der Innenseite jedoch Regale direkt vor dem Fenster standen, war es nicht möglich, dieses weit genug zu öffnen. Somit gelang es nicht, in das Haus einzudringen. Da das Zelt leer stand, konnte nichts gestohlen werden, so dass es beim Sachschaden an dem Zelt blieb. Im selben Tatzeitraum, zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch, kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Einbruch. Ein oder mehrere Unbekannte hebelten gewaltsam die Eingangstür eines Pfarrhauses auf und gelangten in das Gebäude. Hier wurde eine weitere Tür aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren. Ob die beiden Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist Teil der aufgenommenen polizeilichen Ermittlungen. Wer zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. Kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Kriminalpolizei in Siegburg für privat oder gewerblich Interessierte. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #riegelvor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell