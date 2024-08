Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Oldtimer aufgebrochen und Bauteile geklaut

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (20. August) entdeckte ein 47 Jahre alter Mann aus Bochum gegen 12:30 Uhr zunächst, dass das hintere Dreiecksfenster an seinem Oldtimer eingeschlagen war. Den Pkw hatte er am Vorabend gegen 22:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Waldstraße in Sankt Augustin verriegelt abgestellt. Bei näherem Hinsehen bemerkte der Bochumer, dass aus seinem VW Passat nicht nur eine Kiste mit Bauteilen entwendet worden war. Auch waren Bauteile fachgerecht demontiert worden. So fehlten beispielsweise Teile des Fahrzeughimmels, Kunststoffabdeckungen und Lautsprecherboxen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000 Euro. Spezialisten sicherten an dem 37 Jahre alten Fahrzeug mögliche Spuren. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. (Uhl)

