Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Tatverdächtigen wegen Urkundenfälschung und Betrug

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Im Mai fiel ein bislang unbekannter Tatverdächtiger der Polizei in Hennef und Siegburg auf, da er mit nicht auf seinen Pkw zugelassenen Kennzeichen unterwegs war. Am 03. Mai parkte der Mann sein Auto in einem Hennefer Parkhaus und blieb dem Betreiber das vereinbarte Parkentgelt schuldig. Am 25. Mai erfasste eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Wilhelmstraße in Siegburg das Fahrzeug samt Fahrer. Mittels eines erwirkten richterlichen Beschlusses ist es der Polizei nun möglich, die Bilder des Tatverdächtigen zu veröffentlichen, um Hinweise zu dessen Identität zu erlangen. Die Bilder können im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfahlen unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/143838 Wer den Mann erkennt und Angaben zu dessen Identität machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

